Pfizer : la FDA va examiner un traitement pour un cancer

Pfizer a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'examiner les Supplemental New Drug Applications (sNDAs) pour BRAFTOVI® (encorafenib) + MEKTOVI® (binimetinib) pour les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules métastatique mutant BRAF V600E.



Aux États-Unis, BRAFTOVI + MEKTOVI est actuellement approuvé pour le traitement des patients atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600E ou V600K, telle que détectée par un test approuvé par la FDA.



BRAFTOVI est également approuvé, en association avec le cetuximab, pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique présentant une mutation BRAF V600E, telle que détectée par un test approuvé par la FDA, après un traitement antérieur.



'Depuis plus d'une décennie, Pfizer Oncology est à l'avant-garde des options thérapeutiques basées sur les biomarqueurs pour les patients atteints de cancer. Depuis leur première approbation réglementaire, BRAFTOVI et MEKTOVI ont contribué à améliorer les résultats dans leurs indications respectives, soit le mélanome métastatique muté BRAF et le cancer colorectal métastatique muté BRAF ', a déclaré Chris Boshoff, chef du développement, Oncologie et maladies rares, Développement mondial des produits de Pfizer.



