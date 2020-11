Pfizer : la recherche progresse pour la dermatite atopique

11/11/2020 | 16:51

Pfizer a annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs d'une étude de phase 3 de 52 semaines portant sur l'abrocitinib, comme traitement de la dermatite atopique modérée à sévère (MA) chez les patients de plus de 12 ans.



L'étude a atteint ses critères d'évaluation principaux et secondaires, c'est-à-dire l'absence de recours à un traitement de secours et la probabilité significativement plus élevée de ne pas subir de poussée par rapport aux patients ayant reçu un placebo.



'Ces derniers résultats de notre programme d'essais cliniques de phase 3 mettent en lumière le potentiel que l'abrocitinib, s'il est approuvé, pourrait avoir pour prévenir les poussées gênantes chez les patients', a indiqué Michael Corbo, Directeur du développement, Inflammation et immunologie chez Pfizer Global Product Development.



