Pfizer : la vaccin contre Omicron prêt en mars

Pfizer travaille sur un vaccin hybride qui couvrira les variantes du coronavirus, y compris l'Omicron, et prévoit de demander une autorisation réglementaire d'ici mars si nécessaire, a déclaré Albert Bourla, directeur général du géant pharmaceutique.



"L'Omicron est une cible très - beaucoup plus difficile. Les deux doses ne sont donc pas suffisantes pour l'Omicron. La troisième dose du vaccin actuel offre une assez bonne protection contre les décès et une protection décente contre les hospitalisations. Donc la plupart des personnes qui se retrouvent à l'hôpital ne sont pas vaccinées avec l'Omicron. Ce ne sont pas des personnes qui ont été vaccinées", a déclaré le PDG de Pfizer.