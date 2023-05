Pfizer : le Paxlovid approuvé par la FDA américaine

Pfizer a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Paxlovid pour le traitement du COVID-19 léger à modéré chez les adultes présentant un risque élevé de progression vers le COVID-19 sévère, y compris l'hospitalisation ou le décès.



Paxlovid est disponible aux États-Unis depuis décembre 2021 dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence. Plus de 11,6 millions de traitements par Paxlovid ont été prescrits aux États-Unis à ce jour.



'Paxlovid est devenu le premier traitement oral contre le COVID-19 à être approuvé par la FDA américaine, ce qui souligne la valeur qu'il apporte aux patients, aux prestataires de soins et aux systèmes de santé', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.



L'approbation par la FDA repose sur l'ensemble des preuves scientifiques partagées par Pfizer, y compris les données d'innocuité et d'efficacité du programme de développement clinique EPIC.



Les données ont montré une réduction de 86% du risque d'hospitalisation ou de décès, toutes causes confondues, lié au COVID-19 jusqu'au 28ème jour chez les patients ayant commencé le traitement par Paxlovid dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes, par rapport au placebo.



