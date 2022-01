Pfizer : le titre grimpe en Bourse sur un relèvement de BofA

L'action Pfizer s'inscrit en vive hausse mercredi à la Bourse de New York après que BofA a relevé sa recommandation sur le titre à 'acheter'.



L'intermédiaire justifie son conseil en indiquant que les recettes générées par le vaccin contre le Covid-19 vont permettre au groupe pharmaceutique américain d'investir dans sa transformation, notamment via des acquisitions.



BofA se montre par ailleurs optimiste quant aux ventes de Paxlovid, le traitement contre le Covid mis au point par le laboratoire, dont le cycle de vie pourrait selon lui s'étaler dans le temps alors que le coronarivus semble appelé à devenir une maladie endémique, c'est-à-dire commune.



L'action Pfizer s'adjuge actuellement plus de 2%. Au cours des 12 derniers mois, le titre a progressé de 46%.



