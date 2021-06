Pfizer : 500M de doses du vaccin pour les pays défavorisés

Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui leur intention de fournir 500 millions de doses de leur vaccin Covid-19 au gouvernement américain à un prix sans but lucratif afin de soutenir la lutte contre la pandémie dans les régions les plus défavorisées du monde.



Dans ce cadre, 200 millions de doses seront fournies en 2021 puis 300 millions au cours du premier semestre 2022, assure Pfizer.



Les États-Unis alloueront ensuite ces doses à 92 pays et économies à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, tels que définis par l'initiative COVAX de Gavi et par les 55 États membres de l'Union africaine, afin de s'assurer que les vaccins soient livrés de manière équitable et efficace.



Ces 500 millions de doses s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de Pfizer et BioNTech à fournir deux milliards de doses du vaccin aux pays à revenu faible et intermédiaire au cours des 18 prochains mois.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.