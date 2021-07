Pfizer : nouvelle commande de vaccins par Washington

Pfizer et BioNTech annoncent un accord pour fournir au gouvernement américain 200 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre la Covid-19 pour aider à répondre au besoin continu d'approvisionnement des États-Unis.



Ces doses, qui devraient être livrées entre octobre 2021 et avril 2022 (dont 110 millions avant fin 2021), porteront le nombre total de doses fournies aux Etats-Unis dans le cadre de leur accord d'approvisionnement existant à 500 millions.



Le gouvernement américain dispose aussi d'une option pour acquérir une nouvelle version du vaccin pour des variantes potentielles ainsi que de nouvelles formules du vaccin, si elles sont disponibles et autorisées.



