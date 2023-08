Pfizer, Inc. est le 1er groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - vaccins (52,4%) ; - médicaments pour le traitement du cancer (15,2%) ; - médicaments cardiovasculaires, métaboliques et analgésiques (11,5%) ; - médicaments injectables, anti-infectieux et ingrédients pharmaceutiques actifs (9%) ; - médicaments contre les maladies inflammatoires et immunitaires (5,5%) ; - médicaments contre les maladies rares (4,4%) ; - autres (2%). A fin 2021, le groupe dispose de plus de 39 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (36,6%), Europe (22,6%) et autres (40,8%).

Secteur Produits pharmaceutiques