Pfizer : partenariat avec Eurofarma pour l'Amérique Latine

Pfizer et BioNTech annoncent une collaboration avec le groupe brésilien Eurofarma Laboratórios, pour fabriquer des doses de Comirnaty, leur vaccin à ARN messager contre la Covid-19, doses qui seront destinées exclusivement à l'Amérique Latine.



Eurofarma réalisera ainsi des opérations de fabrication dans le cadre de la chaine d'approvisionnement et le réseau de production de Pfizer et BioNTech, qui vont maintenant s'étendre sur quatre continents et compter plus de 20 sites de fabrication.



Le Brésilien recevra des produits depuis des sites aux Etats-Unis et sa fabrication de doses achevées commencera en 2022. A capacité pleinement opérationnelle, la production annuelle devrait dépasser 100 millions de doses achevées dans le monde.



