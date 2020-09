Pfizer : partenariat étendu avec Ideaya Biosciences

24/09/2020 | 16:29

L'entreprise américaine d'oncologie de précision Ideaya Biosciences a annoncé jeudi qu'elle allait étendre son accord de collaboration avec le géant biopharmaceutique Pfizer.



Les deux groupes expliquent qu'ils prévoient désormais de lancer une étude clinique sur l'association d'IDE196 et crizotinib dans le traitement des tumeurs avec mutations des gènes GNAQ et GNA11, telles que le mélanome, le cancer du poumon et la cancer colorectal.



Le recrutement de premiers patients devrait intervenir fin 2020 ou début 2021.



Pour mémoire, Ideaya et Pfizer collaboraient déjà depuis le mois de juin sur une association entre IDE196 et binimetinib.



