Pfizer : perspectives 2021 dopées par le vaccin contre le Covid-19

A l'occasion de la publication de ses comptes du deuxième trimestre, Pfizer a relevé ses objectifs 2021 grâce aux revenus générés par le vaccin contre le Covid-19. Il cible désormais des revenus entre 78 et 80 milliards de dollars pour un bénéfice par action ajusté entre 3,95 et 4,05 dollars. Son vaccin contre le Covid-19 devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 33,5 milliards de dollars, reflétant les 2,1 milliards de doses qu'il prévoit de livrer cette année sur la base des contrats signés à la mi-juillet.



Hors vaccin contre le Covid-19, Pfizer a rehaussé ses objectifs annuels de 400 millions de dollars pour les revenus et de 5 cents pour le bénéfice par action.



Au deuxième trimestre, le bénéfice a bondi de 59% à 5,56 milliards de dollars, soit 98 cents par action ou 1,07 dollar par action en données ajustées, pour des revenus en croissance de 92% à 18,977 milliards de dollars.