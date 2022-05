Pfizer : procédure accélérée dans la maladie du foie NASH

Pfizer a annoncé jeudi que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient accordé le statut de 'fast track' à l'association Ervogastat/Clesacostat pour le traitement de la NASH, une maladie du foie.



Le groupe biopharmaceutique américain précise que cette mesure permet à la Food and Drug Administration d'accélérer la procédure de revue d'un traitement destiné à une maladie sérieuse ou à des besoins médicaux jusqu'ici non satisfaits.



L'association Ervogastat/Clesacostat est actuellement en cours d'essais de phase II, une étude qui ne devrait pas s'achever avant 2024.



Des tests cliniques de phase 2a avaient auparavant permis de démontrer que la combinaison Ervogastat/Clesacostat réduisait la quantité de graisse hépatique, avec un profil de sécurité et de tolérance bien accepté.



