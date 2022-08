Pfizer : rassure quant à l'issue du dossier Zantac

Depuis février 2020, un certain nombre de poursuites ont été intentées contre de nombreux accusés, dont Pfizer, impliquant Zantac, unantihistaminique utilisé dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal et du reflux gastro-oesophagien qui contiendrait potentiellement un agent cancérigène.



Dans ce cadre, le laboratoire fait savoir qu'il n'a vendu Zantac qu'entre 1998 et 2006. Par conséquent, le retrait des produits Zantac du marché en 2019 et 2020 n'impliquait aucun produit Pfizer.



Le laboratoire indique disposer de moyens de défense importants dans ce litige et précise que d'importantes questions juridiques et factuelles restent à régler par les tribunaux. Ainsi, 'nous estimons à l'heure actuelle que l'issue du litige ne sera probablement pas importante pour Pfizer'.



