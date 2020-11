Pfizer : résultats positifs d'une étude de phase 3

06/11/2020 | 14:36

Pfizer a annoncé les résultats positifs d'une étude expérimentale de phase 3 évaluant la sécurité et l'efficacité du tofacitinib chez les adultes atteints de spondylarthrite ankylosante (SA) active.



Le tofacitinib n'est actuellement pas approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le traitement de la SA.



L'étude AS est une étude de phase 3, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, qui a inclus 270 patients adultes atteints de SA active.



Les données seront présentées à l'ACR Convergence : la réunion virtuelle de l'American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Professionals.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.