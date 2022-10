Pfizer : résultats positifs pour la phase 3 de Talzenna

Pfizer Inc. a annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs de l'étude de phase 3 TALAPRO-2 de Talzenna (talazoparib).



L'étude a atteint son critère principal avec une amélioration significative de la survie sans progression radiographique (rPFS) par rapport au placebo plus XTANDI dans le traitement du cancer de la prostate métastatique, le cancer de la prostate non métastatique et le cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPMSC)



Les résultats ont montré une tendance à l'amélioration de la survie globale, un critère secondaire clé, au moment de l'analyse, mais ces données ne sont pas encore matures.



D'autres critères d'évaluation secondaires sont en cours d'analyse.



' Ces données soulignent le potentiel de Talzenna en association avec XTANDI à devenir une nouvelle norme de soins pour le CPCRm ', souligne Chris Boshoff, M.D., Ph.D., directeur développement, oncologie, développement mondial des produits, Pfizer.



' Nous pensons que Talzenna dans le cancer de la prostate pourrait devenir la prochaine opportunité potentielle de blockbuster dans notre portefeuille leader Pfizer Oncologie ', ajoute Suneet Varma, président mondial de l'oncologie et des États-Unis, Pfizer.



