Pfizer : revue prioritaire aux Etats-Unis pour l'abrocitinib

27/10/2020 | 17:14

Pfizer Inc. a annoncé aujourd'hui avoir obtenu de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis une revue prioritaire pour l'abrocitinib (100 mg et 200 mg), dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez les patients de 12 ans et plus.



Cette désignation (Priority Review) est régulièrement accordée aux traitements dont la FDA reconnait un certain potentiel. La FDA devrait prendre une décision en avril 2021 tandis que l'agence européenne des médicaments, également sollicitée, devrait donner son avis au cours du 2nd semestre 2021 pour une éventuelle mise sur le marché.



'La dermatite atopique est une maladie grave, imprévisible et souvent débilitante qui peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne des patients et de leurs familles', a déclaré Michael Corbo, PhD, directeur du développement, Inflammation et immunologie, chez Pfizer Global Product Development.







