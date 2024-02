Pfizer : s'associe à l'UT Southwestern Medical Center

L'UT Southwestern Medical Center s'associe à Pfizer Inc. afin de développer des technologies d'administration améliorées par l'ARN pour les thérapies de médecine génétique par le biais du programme d'ingénierie des médicaments génétiques du centre médical basé à Dallas.



' Cette collaboration [...] fera progresser notre compréhension fondamentale des médicaments génétiques, élargira l'utilisation des méthodologies de conception de l'intelligence artificielle (IA) et conduira au développement de nouvelles technologies d'administration pour la création de thérapies potentielles ', a déclaré Daniel Siegwart, professeur de génie biomédical et de biochimie et membre du Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center de l'UT Southwestern.



Cet accord est censé faire progresser la recherche et le développement par UT Southwestern de thérapies d'acide nucléique et d'édition de gènes ciblant les cellules que Pfizer pourrait appliquer à son portefeuille de programmes de recherche.



