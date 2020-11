Pfizer s'envole dans les échanges avant-Bourse après l'annonce du vaccin

New York (awp/afp) - L'action Pfizer s'envolait lundi à la Bourse de New York dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse, après l'annonce d'un vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19, tirant à la hausse les autres valeurs pharmaceutiques.

L'action Pfizer était en hausse de plus de 15% vers 13H30 GMT, celle de Merck de plus de 5%. Pfizer et Biontech ont annoncé lundi matin que le vaccin qu'ils ont développé contre le Covid-19 est "efficace à 90%", après la première analyse intermédiaire de leur essai de "phase 3", la dernière avant une demande d'homologation.

afp/al