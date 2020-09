Pfizer : signature d'un accord avec Vivet Therapeutics

23/09/2020 | 15:59

Un accord de fabrication a été signé entre Pfizer et Vivet Therapeutics, une société privée de biotechnologie de thérapie génique. Il prévoit que Pfizer fournisse l'approvisionnement clinique dans le cadre d'un essai clinique de Phase I/II visant à évaluer le VTX-801, propriété de Vivet.



Il s'agira d'évaluer la thérapie génique expérimentale pour le traitement de la maladie de Wilson, un trouble hépatique rare et potentiellement mortel.



L'essai devrait commencer début 2021. Les termes précis de l'accord n'ont pas été divulgués.



