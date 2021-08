Pfizer : souligne l'efficacité d'une 3e dose du vaccin Covid

Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui avoir soumis à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis des données de phase I concernant l'injection d'une 3e dose de son vaccin Covid. L'essai montre 'un profil d'innocuité favorable et des réponses immunitaires robustes', assurent les partenaires.



Les données en question seront également soumises à l'Agence européenne des médicaments (EMA) et à d'autres autorités réglementaires dans les semaines à venir.



' Les données obtenues à ce jour suggèrent qu'une troisième dose de notre vaccin provoque des niveaux d'anticorps qui dépassent considérablement ceux observés après le calendrier primaire à deux doses', assure Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.



Aux États-Unis, Pfizer et BioNTech prévoient de demander l'autorisation pour l'injection d'une troisième dose via une demande de licence de produits biologiques (BLA) supplémentaire chez les personnes âgées de 16 ans et plus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.