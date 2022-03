Pfizer : statut de 'Breakthrough Therapy' pour le vaccin VRS

Pfizer fait savoir que son candidat vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) a reçu la désignation de 'Breakthrough Therapy' (thérapie révolutionnaire) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures associées au VRS chez les nourrissons de la naissance à six mois via l'immunisation active des femmes enceintes.



' La décision d'aujourd'hui est une prochaine étape cruciale dans notre voie vers l'approbation réglementaire potentielle de notre candidat vaccin contre le VRS maternel et constitue une étape importante dans nos efforts pour aider à lutter contre l'impact néfaste de la maladie à VRS sur les nourrissons ', a déclaré Kathrin U. Jansen, vice-présidente et responsable R&D des vaccins chez Pfizer.



Ce traitement peut potentiellement devenir le premier vaccin à protéger les nourrissons dans leurs premiers mois de vie vulnérables contre les maladies causées par ce virus hautement contagieux, assure le laboratoire.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.