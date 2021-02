Pfizer : teste son vaccin Covid sur les femmes enceintes

Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui débuter une étude mondiale de phase 2/3 afin d'évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité de leur vaccin contre la Covid-19 chez les femmes enceintes en bonne santé de 18 ans et plus.



'Les femmes enceintes ont un risque accru de complications et de développer un Covid-19 sévère. C'est pourquoi il est essentiel que nous développions un vaccin sûr et efficace pour cette population. Nous sommes profondément reconnaissants aux volontaires qui s'inscrivent à l'essai et aux enquêteurs du site qui dirigent ce travail', a déclaré William Gruber vice-président principal de la R&D des vaccins chez Pfizer.



