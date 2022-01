Pfizer : trois doses valent mieux que deux contre Omicron

Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui la publication des nouveaux résultats de deux études démontrant que trois doses de leur vaccin contre la Covid avait généré des anticorps neutralisant le variant Omicron.



En comparaison, les sérums d'individus ayant reçu deux doses du vaccin COVID-19 ont révélé des titres de neutralisation limités contre Omicron, suggérant que deux doses pourraient ne pas être suffisantes pour protéger contre l'infection par le nouveau variant.



Les deux sociétés pensent toutefois que deux doses peuvent encore induire une protection contre les formes les plus graves de la maladie.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.