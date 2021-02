Pfizer : une troisième dose à l'étude contre les variants

Le géant américain Pfizer a annoncé jeudi qu'il allait conduire, en collaboration avec son partenaire allemand BioNTech, une étude clinique visant à évaluer l'efficacité d'une troisième dose de leur vaccin anti-Covid contre les nouvelles mutations du virus.



Les deux groupes précisent que cet essai de Phase 1 - qui sera mené aux Etats-Unis - consistera à injecter un rappel du vaccin entre six et 12 mois après la première injection.



Pfizer et BioNTech indiquent avoir, en outre, entamé des discussions avec les autorités sanitaires américaines et européennes en vue du démarrage d'une étude clinique qui permettrait d'évaluer le principe d'une séquence d'ARNm modifiée en fonction des variants du virus.



Le projet - basé tout d'abord sur les spécificités du variant sud-africain - permettrait aux deux laboratoires d'adapter rapidement leur vaccin aux nouvelles souches du Covid en circulation, expliquent-ils dans un communiqué.



