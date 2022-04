Pfizer va racheter ReViral, biotech qui dispose de traitements contre le VRS, pour 525 M$

Pfizer Inc. a annoncé jeudi qu'il allait racheter la société privée ReViral Ltd dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 525 M$, afin d'avoir accès à des médicaments expérimentaux contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Cette opération constitue la deuxième acquisition du fabricant américain de médicaments en moins de six mois pour renforcer son portefeuille de médicaments, après le rachat d'Arena Pharmaceuticals pour 6,7 Mds$ en décembre.

ReViral, dont le siège est à Londres, dispose de quatre traitements contre le VRS dans son pipeline, dont le principal candidat produit, le sisunatovir, et un autre traitement actuellement en phase d'études intermédiaires. Le VRS, un virus respiratoire commun qui provoque des symptômes semblables à ceux du rhume, est une cause de pneumonie chez les enfants en bas âge et les personnes âgées. Le candidat vaccin contre le VRS de Pfizer est actuellement en phase finale d'études.

"Actuellement, les options de traitement du VRS sont extrêmement limitées et se concentrent principalement sur les soins de soutien", a déclaré Annaliesa Anderson, responsable scientifique des vaccins bactériens et des hôpitaux chez Pfizer.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, estime que l'opération est encourageante pour les activités de fusion et d'acquisition dans le secteur biopharmaceutique, mais qu'elle n'a pas un impact aussi important pour Pfizer à court terme. "La transaction n'a pas d'impact matériel sur la capacité de Pfizer à réaliser une transaction plus importante ou d'autres transactions plus petites."

L'acquisition pourrait potentiellement signaler un retour aux fusions et acquisitions pour les sociétés biopharmaceutiques, en particulier dans un environnement où les sociétés semblent rencontrer des obstacles pour entrer en bourse, a déclaré Robyn Karnauskas, analyste chez Truist.