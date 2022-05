Pfizer va vendre ses médicaments brevetés à prix coutant dans les 45 pays les plus pauvres

Pfizer va mettre tous ses médicaments brevetés, y compris le Paxlovid, traitement contre le COVID-19, et Ibrance, le médicament le plus vendu contre le cancer du sein, à la disposition de 45 des pays les plus pauvres du monde, à un prix non lucratif, a déclaré le fabricant de médicaments mercredi. Selon la Fondation Bill & Melinda Gates, il faut de quatre à sept ans de plus pour que les nouveaux traitements soient disponibles dans les pays à faible revenu, si tant est qu'ils le soient.

Pfizer a déclaré que son plan comprend 23 médicaments et vaccins brevetés, détenus à 100 %, qui traitent des maladies infectieuses, certains cancers et des maladies rares et inflammatoires. Outre Paxlovid et Ibrance, la liste comprend le vaccin contre la pneumonie Prevnar 13, le médicament contre la polyarthrite rhumatoïde Xeljanz et les traitements contre le cancer Xalkori et Inlyta. Le vaccin COVID-19 que Comirnaty a développé avec BioNTech SE figurait également sur la liste.

Le directeur général Albert Bourla a déclaré dans une interview que tous les médicaments mis à disposition devraient être utiles. "Mais il est clair que l'antiviral (Paxlovid) sera très important pour eux - s'ils en ont besoin, ils pourront l'obtenir immédiatement", a-t-il déclaré. Lorsque Pfizer lancera de nouveaux médicaments et vaccins, ils seront également inclus dans le portefeuille de médicaments à un prix non lucratif, a-t-il précisé.

(Source : Pfizer

Les 27 pays à faible revenu et les 18 pays à faible revenu inclus dans ce que Pfizer appelle "An Accord for a Healthier World" couvrent la majeure partie de l'Afrique et une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Cinq pays - le Rwanda, le Ghana, le Malawi, le Sénégal et l'Ouganda - se sont déjà engagés à rejoindre l'accord, qui a été annoncé lors du Forum économique mondial de Davos. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a déclaré dans un communiqué que l'accord permettra aux pays et au fabricant de médicaments de partager "la charge des coûts et des tâches dans la production et la livraison de fournitures qui sauveront des millions de vies".

Pfizer a été critiqué pour la façon dont il a déployé son vaccin COVID-19, certains pays pauvres attendant pendant des mois après que les premières doses soient arrivées dans les pays plus riches.

Selon M. Bourla, le nouvel accord s'inspire des difficultés rencontrées lors de ce déploiement, notamment le manque d'infrastructures sanitaires dans certains pays, qui a rendu la distribution du vaccin difficile. Au lieu de nous laver les mains et de dire : "Je vous ai donné le produit, faites-en ce que vous voulez", nous disons : "Nous vous donnerons les produits et nous verrons avec vous comment nous pouvons vous aider à organiser un système qui puisse les utiliser", a déclaré M. Bourla.