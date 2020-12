Tokyo ouvre en baisse, la pandémie pèse toujours

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo partait mardi en baisse, toujours lestée par les inquiétudes sur la nouvelle variante du coronavirus détectée au Royaume-Uni, lesquelles ont aussi incité Wall Street à la prudence la veille.

L'indice vedette Nikkei reculait de 0,84% à 26.489,45 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix cédait encore davantage (-1,21% à 1.767,41 points).

Wall Street a terminé lundi proche de l'équilibre, hésitant entre des facteurs positifs - l'accord sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine, l'autorisation par l'Union européenne du vaccin développé par Pfizer et BioNTech - et les craintes liées au coronavirus mutant.

Le spectre d'un "no deal" plane par ailleurs sur les négociations post-Brexit entre Londres et Bruxelles à dix jours de la sortie définitive du Royaume-Uni de l'UE, un sujet suivi de près par certains groupes japonais comme Nissan et Toyota, qui disposent d'importants sites de production dans la région.

Du côté des valeurs

FUJIFILM MALMENÉ: le titre Fujifilm chutait (-4,34% à 5.301 yens) après que les autorités japonaises ont différé lundi leur décision sur l'autorisation éventuelle de son médicament Avigan pour traiter des patients atteints du Covid-19, selon les médias locaux.

Les autorités de santé préfèrent attendre des données cliniques supplémentaires avant de se prononcer sur l'efficacité ou non de ce médicament de Fujifilm contre le coronavirus.

VALEURS AUTOMOBILES SOUS PRESSION: après avoir lâché lundi 0,77%, Toyota restait dans le rouge (-0,47% à 7.813 yens), toujours sur fond des inquiétudes sur la situation sanitaire et des nouvelles restrictions concernant le Royaume-Uni, qui ont forcé le groupe à suspendre l'activité de ses deux usines anglaises et de son site de Valenciennes (nord de la France), deux jours avant la pause prévue pour les fêtes de fin d'année.

Honda perdait 1,26% à 2.977 yens, tandis que Nissan, qui avait lâché plus de 3,4% lundi, regagnait au contraire un peu de terrain (+0,35% à 564,6 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était parfaitement stable face au dollar peu avant 01H00 GMT, à raison d'un dollar pour 103,32 yens comme la veille à 21H00 GMT. Mais le yen s'était sensiblement apprécié face au billet vert dans la journée de lundi.

Et la devise japonaise grimpait encore par rapport à l'euro, lequel valait 126,34 yens contre 126,50 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,2229 dollar, contre 1,2244 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le pétrole restait orienté à la baisse, après avoir bu la tasse lundi face au mouvement de panique engendré par la nouvelle variante du coronavirus et les restrictions visant le Royaume-Uni.

Vers 00H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait encore 0,58% à 47,69 dollars.

etb/mac/plh