Le comité consultatif de la FDA a voté à 7 contre 4 en faveur du médicament, affirmant que les données de l'étude clinique menée par la société ont établi que le traitement était efficace et sûr pour prévenir la maladie des voies respiratoires inférieures causée par le VRS chez les personnes âgées de 60 ans et plus.

(Cette histoire a été corrigée pour changer le ratio de vote de "7 à 4" de "7 à 12" dans le paragraphe 2)