Le vaccin de Pfizer contre le virus respiratoire syncytial (VRS) destiné aux femmes enceintes n'est pas lié à un risque plus élevé d'accouchement prématuré ou précoce, selon une étude publiée lundi qui a analysé l'utilisation des vaccins dans le monde réel.

Le vaccin Abrysvo a été approuvé l'an dernier par la Food and Drug Administration des États-Unis pour les femmes au deuxième ou au troisième trimestre de leur grossesse, afin de prévenir les infections liées au VRS chez les bébés au cours des six premiers mois suivant la naissance.

Toutefois, certains experts ont exprimé des inquiétudes quant au nombre plus élevé de naissances prématurées chez les participantes ayant reçu le vaccin de Pfizer par rapport à celles ayant reçu un placebo dans le cadre de l'essai clinique de la société.

Des chercheurs du Weill Cornell Medical College de New York ont mené une étude rétrospective sur des femmes enceintes de 24 à 36 semaines et n'ont pas trouvé de différence statistique significative entre le taux d'accouchement prématuré des femmes vaccinées (5,9 %) et celui des femmes non vaccinées (6,7 %).

Les autorités sanitaires ont toutefois recommandé une fenêtre gestationnelle plus étroite, a déclaré Annette Regan, de l'école des soins infirmiers et des professions de santé de l'université de San Francisco, dans un éditorial accompagnant l'étude.

"Malgré la nécessité de poursuivre les recherches et la surveillance, les résultats de cette étude devraient rassurer les organismes de réglementation, les décideurs politiques, les professionnels de la santé et les patientes enceintes", a écrit Regan dans l'article publié dans le JAMA.

Dans la majeure partie de la zone continentale des États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l'Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommandent le vaccin aux femmes enceintes de 32 à 36 semaines entre septembre et janvier.

L'étude a analysé les dossiers médicaux électroniques des femmes de deux hôpitaux de la ville de New York qui ont accouché entre septembre de l'année dernière et fin janvier.

Le VRS entraîne l'hospitalisation d'environ 58 000 à 80 000 enfants de moins de 5 ans chaque année.

Le vaccin de Pfizer est le seul vaccin maternel contre le VRS approuvé aux États-Unis. Ce vaccin, ainsi que ses rivaux GSK et Moderna, est également autorisé pour les adultes plus âgés. (Reportage de Christy Santhosh à Bengaluru ; Rédaction de Vijay Kishore)