Vaccins: nouveau contrat de l'UE avec BioNTech-Pfizer pour 1,8 milliard de doses

Données financières USD EUR CA 2021 69 466 M - 57 115 M Résultat net 2021 17 545 M - 14 425 M Dette nette 2021 27 786 M - 22 845 M PER 2021 14,1x Rendement 2021 4,00% Capitalisation 221 Mrd 221 Mrd 182 Mrd VE / CA 2021 3,58x VE / CA 2022 4,25x Nbr Employés 78 500 Flottant 59,0% Graphique PFIZER, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PFIZER, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 41,65 $ Dernier Cours de Cloture 39,58 $ Ecart / Objectif Haut 33,9% Ecart / Objectif Moyen 5,22% Ecart / Objectif Bas -9,04% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Albert Bourla Chairman, Chief Executive & Operating Officer Frank A. D'Amelio Chief Financial Officer & EVP-Global Supply Mikael Dolsten Chief Scientific Officer & Research President Lidia L. Fonseca Executive VP, Chief Digital & Technology Officer Aida Habtezion Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PFIZER, INC. 6.47% 220 784 JOHNSON & JOHNSON 7.07% 443 727 ROCHE HOLDING AG -1.88% 289 958 ABBVIE INC. 8.03% 204 279 MERCK & CO., INC. -4.14% 198 539 NOVARTIS AG -4.97% 197 775