Virus: accord en Uruguay pour les vaccins des laboratoires Pfizer et Sinovac

MONTEVIDEO (awp/afp) - Le président de l'Uruguay, Luis Lacalle Pou, a annoncé vendredi sur Twitter que son pays avait conclu un accord avec les laboratoires américain Pfizer et chinois Sinovac pour la distribution de vaccins contre le coronarivus.

Il a également précisé que son pays négociait avec d'autres laboratoires pour acquérir davantage de doses.

Le président uruguayen n'a toutefois pas donné de détails sur le nombre de doses qui seront disponibles ni sur le calendrier de leur distribution, indiquant que davantage d'informations seraient données "dans les heures à venir".

L'Uruguay est l'un des pays latino-américains les plus en retard en ce qui concerne le lancement des campagnes de vaccination contre l'épidémie de coronavirus, qui a connu une nette recrudescence depuis novembre dans le petit pays sud-américain.

Quelque 1.186 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés vendredi, selon les autorités sanitaires, le second chiffre le plus élevé en 24 heures depuis le début de l'épidémie, et 17 morts, un record en une seule journée.

Au total, ce pays de 3,5 millions d'habitants compte 36.170 cas de contamination et 364 décès depuis le début de l'épidémie.

