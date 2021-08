Wall Street orientée en baisse après des records

New York (awp/afp) - La Bourse américaine évoluait en baisse jeudi après une hausse des prix de gros plus forte que prévue aux Etats-Unis et à la suite de nouveaux records la veille.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones lâchait 0,26%, le S&P 500 perdait 0,39% et le Nasdaq abandonnait 0,13%.

Mercredi, après l'annonce d'une inflation conforme aux prévisions en juillet, l'indice Dow Jones avait clôturé en hausse de 0,62% à 35.484,97 points, atteignant un nouveau record, de même que pour l'indice élargi S&P 500 à 4.447,70 points (+0,25%).

Le Nasdaq, à forte coloration technologique et plus sensible à l'inflation et aux perspectives de hausse des taux, était demeuré en repli à 14.765,13 points (-0,16%).

Les investisseurs digéraient un indicateur de l'emploi favorable avec une légère diminution des inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière.

Les nouvelles demandes d'allocations chômage ont ralenti de 12.000 à 375.000, mieux que les prévisions des analystes et chiffre proche de leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie.

Du côté de l'inflation, alors que l'évolution des prix à la consommation moins forte que prévu en juillet (+0,5%) avait rassuré les marchés la veille, la hausse des prix de gros, publiée jeudi, a surpris défavorablement.

L'indice des prix à la production a progressé de 1% sur le mois, contre 0,5% en juin et 0,6% pour les estimations. Sur un an, ils grimpent de 7,8%.

Les taux obligataires ont un peu réagi à ce chiffre, les rendements sur la dette américaine à dix ans passant à 1,36% contre 1,33% la veille.

"Le principal point à retenir est que les producteurs paient clairement des prix plus élevés, ce qui pourrait se traduire par une pression sur les marges bénéficiaires s'ils ne parviennent pas à répercuter les augmentations de prix sur les clients", prévenait Patrick O'Hare de Briefing.com.

"La réaction initiale du marché est plutôt atténuée et nous supputons que cela est dû au narratif du +pic d'inflation+ qui serait derrière nous", ajoutait l'analyste.

"Dans tous les cas, si les investisseurs cherchent une excuse pour vendre aujourd'hui, cet indice PPI en fournit une", a-t-il averti.

Une série de résultats d'entreprises étaient attendus après la clôture du marché, particulièrement ceux de Disney (-0,38%) mais aussi d'AirBnb (+0,78%) et du livreur DoorDash (-1,55%).

Le site de commerce en ligne Ebay lâchait 1,10% après de bons résultats au 2e trimestre mais des prévisions décevantes.

Le titre du fabricant de vaccin anti-Covid 19, Moderna, massivement vendu ces dernières séances, reprenait 0,73% à 388,18 dollars après une chute de 15,64% la veille. Son rival Pfizer avançait de 1,07% à 46,82 dollars.

vmt/eb