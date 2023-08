PFSweb, Inc. est un prestataire de services de traitement des commandes en ligne. La société facilite chaque étape opérationnelle d'une commande de commerce électronique pour les marques de vente au détail directe au consommateur (DTC) et interentreprises (B2B) et se spécialise dans les domaines de la santé et de la beauté, de la mode et de l'habillement, de la bijouterie et des biens de consommation emballés. Elle fournit des services pour soutenir ou améliorer l'expérience physique, après le clic, tels que la logistique et l'exécution, la gestion du transport, le service à la clientèle et les services order-to-cash, y compris l'orchestration des commandes distribuées et les services de paiement. Elle propose des services à la carte ou sous forme de solution groupée. En plus des services fournis à partir de ses propres installations d'exploitation, elle fournit des produits d'activation technologique par l'intermédiaire de RetailConnect à partir des sites détenus/exploités par les clients pour faciliter le commerce de détail multi-nœuds, omni-canal et en magasin. Ses services sont principalement organisés en catégories, telles que l'exécution des commandes, l'exécution en tant que service, le passage de la commande à l'encaissement et l'assistance à la clientèle.

Secteur Services et conseils en informatique