Des dizaines de milliers de personnes privées d'électricité en Californie à la suite de la dernière tempête qui s'est abattue sur l'État

La tempête "rivière atmosphérique" pourrait déverser plus d'un pouce (3 cm) de pluie supplémentaire au cours de la journée dans certaines parties de la Californie du Sud et de la Californie centrale déjà saturées, qui ont été durement touchées par une série de tempêtes incessantes qui ont commencé à la fin du mois de décembre.

Des alertes et des avis de vents violents étaient en vigueur depuis la frontière mexicaine jusqu'à Los Angeles et la baie de San Francisco, où des rafales de 97 km/h étaient prévues à certains endroits.

Une grande partie de la région, ainsi que certaines parties de l'Arizona et du Nevada, étaient sous surveillance et avis d'inondation mercredi, en raison de la poursuite des pluies et de la fonte des neiges, a indiqué le service météorologique national.

"Nos rivières, ruisseaux et criques coulent presque à pleine capacité. Toute pluie supplémentaire que nous recevrons aujourd'hui ne fera que provoquer de nouvelles inondations ou aggraver celles qui sont en cours", a déclaré Bill South, météorologue du Service météorologique national à Hanford, en Californie.

Plus de 14 000 personnes dans tout l'État ont reçu l'ordre de chercher un terrain plus élevé en raison des inondations, et des avertissements d'évacuation ont été émis pour 47 000 autres résidents, a déclaré mardi Diana Crofts-Pelayo, porte-parole de l'Office californien des services d'urgence.

La plupart des ordres d'évacuation, qui concernent quelque 12 000 personnes, ont été émis dans le comté de Tulare, une région de la vallée de San Joaquin frappée par les inondations, où la crue des eaux due aux récentes ruptures de digues a inondé un certain nombre de communautés, a précisé Mme Crofts-Pelayo.

Plus de 100 000 foyers et entreprises du centre de la Californie étaient privés d'électricité tôt mercredi après que les vents violents de la tempête aient abattu des lignes électriques et des arbres, selon le service de suivi des services publics PowerOutage.us.

"Le système a dépassé toutes les attentes", a déclaré la compagnie d'électricité Pacific Gas and Electric dans un communiqué publié sur son site Internet, précisant que des vents de 89 mph ont été enregistrés dans le comté de Santa Clara.

La tempête a également apporté de fortes chutes de neige en altitude. Les services météorologiques prévoient des accumulations totales de neige allant jusqu'à 1,22 m (4 pieds) et localement jusqu'à 1,5 m (5 pieds).

DÉFILÉ DE TEMPÊTES

Cette tempête est la douzième rivière atmosphérique à balayer la côte ouest des États-Unis depuis décembre. Elle est formée d'un immense courant aérien de vapeur d'eau dense transportée en altitude depuis l'océan et qui s'écoule sur les terres sous forme de fortes pluies et de neige.

La succession rapide des tempêtes du Pacifique au cours des trois derniers mois a provoqué un brusque retournement de situation dans un État préoccupé ces dernières années par la sécheresse et les incendies de forêt - une évolution des conditions météorologiques extrêmes qui, selon les experts, est symptomatique du changement climatique induit par l'homme.

L'hiver rigoureux qu'a connu la Californie a provoqué des dégâts matériels considérables et des bouleversements pour des milliers d'habitants, et plus de 20 décès ont été attribués aux tempêtes.

Mais l'abondance des précipitations a également permis de reconstituer les réservoirs et le manteau neigeux des montagnes de l'État, qui s'épuisaient cruellement.