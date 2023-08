Pertamina Geothermal Energy (PGE), une unité de l'entreprise énergétique publique indonésienne Pertamina, a signé des accords initiaux avec deux entreprises kényanes afin d'explorer des partenariats dans des projets d'énergie géothermique, a déclaré le ministre indonésien des affaires étrangères.

PGE a signé un protocole d'accord avec Geothermal Development Company pour explorer un partenariat qui pourrait valoir 1,5 milliard de dollars, ainsi qu'un autre protocole d'accord avec Africa Geothermal International No. 1 Ltd (AGIL No. 1) pour un marché potentiel de 700 millions de dollars, a déclaré Retno Marsudi.

Ces accords ont été signés en marge de la visite du président Joko Widodo au Kenya.

"Ce type de coopération est très important pour ouvrir la voie à d'autres coopérations énergétiques, notamment dans le secteur pétrolier et gazier en amont et dans les énergies nouvelles et renouvelables", a déclaré Retno Marsudi dans une déclaration vidéo lundi en fin de journée.

Mardi, PGE a déclaré que son accord avec AGIL visait à développer la concession de Longonot au Kenya, qui pourrait produire jusqu'à 500 mégawatts (MW) d'énergie géothermique, dont 140 MW sont prêts à être exploités.

La société mère de PGE, Pertamina, a également signé un protocole d'accord pour explorer les possibilités de partenariat avec la National Oil Corporation of Kenya au cours de ce même voyage.