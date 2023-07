PGS ASA est spécialisé dans les prestations de services géophysiques et dans la production de pétrole et de gaz. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services géophysiques (60,1%) : acquisition et commercialisation auprès de compagnies pétrolières et gazières de données sismiques non exclusives destinées à l'exploration et au développement de réserves ainsi qu'à la gestion des champs de production ; - prestations de services d'acquisition de données sismiques sous contrats exclusifs (35,2%) ; - prestations de traitement et d'interprétation de données sismiques (3,7%). Le groupe propose parallèlement des services permettant aux compagnies d'améliorer la connaissance de la structure et le contrôle de leurs réserves ; - autres (1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (30,3%), Europe (12,5%), Canada (11,6%), Amériques (13,6%), Afrique et Moyen Orient (20%) et Asie-Pacifique (12%).