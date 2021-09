PGT Innovations : acquisition d'Anlin Industries pour 126M$ 02/09/2021 | 16:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PGT Innovations, un leader national des portes et fenêtres haut de gamme, a annoncé avoir signé un accord pour acquérir Anlin Industries. Cette acquisition porte sur un prix d'environ 126 millions de dollars.



Anlin Windows & Doors a son siège social à Clovis, en Californie, et est reconnue par les concessionnaires et les clients comme l'une des meilleures marques de la région de l'Ouest sur le marché des fenêtres et des portes de remplacement en vinyle.



' Cette transaction est une excellente occasion de diversifier et d'étendre notre présence sur le marché dans la région en pleine croissance de la côte ouest ', a déclaré Jeff Jackson, président et chef de la direction de PGT Innovations.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur PGT INNOVATIONS, INC. 16:35 PGT INNOVATIONS : acquisition d'Anlin Industries pour 126M$ CF 15:50 PGT Innovations va racheter Anlin Industries pour 126 millions de dollars MT