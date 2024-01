PGT Innovations, Inc. fabrique et fournit des fenêtres, des portes, des portes de garage et des portes de garage basculantes entièrement personnalisables. La société fabrique diverses gammes de produits, destinées à attirer différents segments du marché, à différents niveaux de prix, y compris des fenêtres et des portes en aluminium et en vinyle haut de gamme, de luxe, premium et de masse, entièrement personnalisables, ainsi que des produits de fermeture de porche, ciblant à la fois les marchés de la réparation et de la rénovation résidentielles et les marchés de la construction neuve. Les segments géographiques de la société comprennent le segment du Sud-Est et le segment de l'Ouest. Par le biais de ses marques, la société est également le fabricant de fenêtres et de portes résistantes aux chocs. La famille de marques de la société comprend CGI, PGT Custom Windows and Doors, WinDoor, Western Window Systems, Anlin Windows & Doors, Eze-Breeze, Eco Window Systems, NewSouth Window Solutions et Martin Door. La société commercialise également une gamme de produits de fenêtres et de portes conçus pour unifier les espaces de vie intérieurs et extérieurs.

Secteur Fournitures de construction et installation