Phaarmasia Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication et la vente de pilules contraceptives orales (OCP). La société fabrique et commercialise des comprimés contraceptifs oraux avec diverses combinaisons de dosage thérapeutique ainsi que des comprimés de fer pour le ministère de la santé et du bien-être familial et pour l'exportation. Ses catégories de produits comprennent les produits hormonaux et les produits à base de plantes. Ses produits hormonaux comprennent les comprimés de valérate d'estradiol, les comprimés d'acétate de médroxyprogestérone, les comprimés de cabergoline, les comprimés de citrate de clomifène, les comprimés de lévonorgestrel, les comprimés de fluoxymestérone, les comprimés de sodium de liothyronine, les comprimés d'oxandrolone et d'autres encore. Ses produits à base de plantes comprennent le dentifrice Smyle Herbal Toothpaste ; Smyle Cough & Sore Throat Reliver et Smyle Mouth Ulcer Gel. Ses produits injectables comprennent la solution injectable de cypionate de testostérone, la solution injectable d'énanthate de méthénolone, la solution injectable de drostanolone, de testostérone et de trenbolone et la solution injectable de cypionate de stanozolol.

Secteur Produits pharmaceutiques