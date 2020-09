Pharma Mar, S.A. : S'attendre au retour d'une tendance affirmée 10/09/2020 | 09:59 achat En cours

Cours d'entrée : 89.35€ | Objectif : 120€ | Stop : 70€ | Potentiel : 34.3% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Pharma Mar, S.A. et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 120 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 70.14 EUR.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 52.92 EUR.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.48 fois le CA de la société, est relativement élevée. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Biopharmacies Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PHARMA MAR, S.A. 110.55% 1 972 CSL LIMITED 1.90% 93 031 BIOGEN INC. -8.16% 43 142 SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. 75.29% 42 372 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.. 81.04% 31 298 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL.. 136.33% 27 482 ALEXION PHARMACEUTICALS 0.12% 23 732 UCB 39.21% 22 043 GRIFOLS, S.A. -25.87% 16 025 SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL.. 84.53% 15 945 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.. -11.90% 13 509

Données financières EUR USD CA 2020 309 M 365 M - Résultat net 2020 188 M 222 M - Tréso. nette 2020 169 M 200 M - PER 2020 8,89x Rendement 2020 0,58% Capitalisation 1 668 M 1 972 M - VE / CA 2020 4,86x VE / CA 2021 6,53x Nbr Employés 487 Flottant 74,1% Prochain événement sur PHARMA MAR, S.A. 26/10/20 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 96,00 € Dernier Cours de Cloture 90,20 € Ecart / Objectif Haut 7,76% Ecart / Objectif Moyen 6,43% Ecart / Objectif Bas 5,10% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre José Maria Fernández de Sousa-Faro Executive Chairman, President & CEO Maria Luisa de Francia Caballero Chief Financial Officer Nadia Badri Vice President-Medical Affairs Carmen Cuevas Marchante Director-Research & Development Ali Zeaiter Director-Clinical Development