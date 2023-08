PharmaCyte Biotech, Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement et la préparation de la commercialisation de thérapies cellulaires pour le cancer, le diabète et l'ascite maligne basées sur sa technologie d'encapsulation de cellules vivantes à base de cellulose connue sous le nom de Cell-in-a-Box. Elle fait progresser la recherche clinique et le développement de nouvelles thérapies cellulaires en oncologie et en diabète. La technologie d'encapsulation Cell-in-a-Box permet d'utiliser des cellules humaines vivantes génétiquement modifiées pour produire diverses molécules biologiquement actives. Sa génération actuelle de produits candidats est désignée sous le nom de CypCaps. Elle développe des thérapies pour les tumeurs pancréatiques et autres tumeurs cancéreuses solides en utilisant des cellules humaines vivantes génétiquement modifiées. Son produit candidat pour le traitement du diabète consiste en des cellules productrices d'insuline encapsulées et génétiquement modifiées. La société développe également des thérapies pour le cancer qui impliquent des promédicaments basés sur certains constituants de la plante de cannabis.

Secteur Produits pharmaceutiques