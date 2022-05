Bastide : croissance de 6% du CA au 3e trimestre

Bastide-Le Confort Médical affiche pour son troisième trimestre comptable un chiffre d'affaires de 118,5 millions d'euros, en hausse de 6,1% grâce à la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 10,9 millions.



A périmètre comparable, le chiffre d'affaires a reculé de 3,8%, en raison du retour progressif à la normale des ventes d'équipements à la personne dans l'activité 'maintien à domicile' alors que les activités à plus forte technicité ont poursuivi leur croissance.



Fort d'un chiffre d'affaires à neuf mois de 341,5 millions d'euros, Bastide confirme son objectif d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 460 millions avec un objectif de marge opérationnelle courante d'au moins 8,3%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.