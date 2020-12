PHARMAGEST : Greesome Finance passe à l'Achat

Greesome Finance a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter et affiche un nouvel objectif de cours de 139,40 euros sur Pharmagest. Le bureau d’études a utilisé une nouvelle approche pour la valorisation. Du fait de la position de leader et de référence de Pharmagest, il actualise son approche par DCF (valorisation par les cash flow actualisés) avec un niveau de risque inférieur au marché des Small. Sur cette base, l’objectif de cours passe à 148 euros vs 86,4 euros précédemment.



En termes de comparables, il a également affiné son échantillon, retenant CompuGroup, Dassault Systèmes, Emis, SimCorp, Nemetschek, Aveva et Temenos. Sur cette base, la valorisation de Pharmagest est de 105 euros vs 73,5 euros auparavant.



L'analyste continue de surpondérer l'approche par DCF à 80%, ce qui amène à un nouvel objectif de cours de 139,4 euros.