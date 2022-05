PHARMAGEST INTERACTIVE : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 MAI 2022

Villers-lès-Nancy, le 10 mai 2022 - 7h00 (CET)

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 6 MAI 2022

Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 15.062.990

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 13.085.075

L'Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie le vendredi 6 mai 2022 à 17 heures au siège social de la Société et a approuvé les résolutions proposées par le Conseil d'Administration :

Résolutions



Résultats des Votes



PREMIERE RESOLUTION

Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des statuts Résolution adoptée par : 13.053.001 voix pour

32.074 voix contre

0 abstention DEUXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Résolution adoptée par : 13.053.001 voix pour

32.074 voix contre

0 abstention

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 6 mai au Siège Social de la société a adopté la résolution portant sur le changement de nom en EQUASENS.

Cette nouvelle identité consacre l’interopérabilité des solutions proposées entre les patients et les professionnels et établissements de santé et renforce le positionnement du Groupe autour de sa stratégie « Patient Centré » initiée depuis plus de 10 ans. :

EQUA renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie ;

renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie ; SENS fait échos au sens de sa mission et donne de la perspective à ses travaux : apporter la bonne information, au bon soignant, au bon moment pour le bon patient.

fait échos au sens de sa mission et donne de la perspective à ses travaux : apporter la bonne information, au bon soignant, au bon moment pour le bon patient.





Cette nouvelle dénomination se trouve ainsi en parfaite harmonie avec la baseline du Groupe « Plus de technologie pour plus d’humain ».

« Le passage de Pharmagest à Equasens permet de mieux refléter l’identité du Groupe dans la diversité de ses activités et des nouveaux marchés qu’il adresse. Nous ne sommes plus seulement éditeur de logiciels pour la pharmacie. Le Groupe est aujourd’hui leader de solutions informatiques de Santé en Europe. Nous dépassons depuis plus de 10 ans maintenant la sphère de la pharmacie et nous équipons en solutions informatiques l’ensemble des professionnels de santé en France et demain en Europe. Le nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle incarnent la dynamique dans laquelle le Groupe est résolument entré : celle d’un Groupe multi-métiers en Santé qui met en œuvre sa mission d’analyse permanente des évolutions des métiers, d’anticipation, et de développement de solutions en Santé à forte valeur ajoutée et toujours plus interopérables» déclare Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration du Groupe Equasens.

Calendrier financier

Publication du CA 1er trimestre 2022 le 12 mai 2022 (après la clôture de Bourse).

Assemblée Générale Annuelle le 2 8 juin 202 2 . Le Groupe Equasens rappelle qu’il proposera à l’Assemblée Générale Annuelle le versement aux actionnaires d’un dividende de 1,05€ par action au titre de l’exercice 2021. L’Assemblée Générale se tiendra au Siège Social à Villers-lès-Nancy. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site www.equasens.com - Rubrique Finance/ Assemblée Générale pour connaître les modalités de participation.

Publication du CA 1 er semestre 202 2 le 3 août 2022 (après la clôture de Bourse).





le 3 août 2022 (après la clôture de Bourse). Publication des résultats semestriels 2022 le 23 septembre 2022 (après la clôture de Bourse).





A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique à confirmer

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com



