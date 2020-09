PHARMAGEST INTERACTIVE : Résultats Semestriels 2020

CH Arles : AXIGATE a été sélectionné par le CH d'Arles (650 lits d'hospitalisation) pour digitaliser ses processus de soins. Cette opération s'inscrit, après le CHU de Marseille (AP-HM) et le CH d'Aubagne, dans une trajectoire de DPI territorial au sein du GHT

Hôpitaux de Provence.

Perspectives pour le 2 nd semestre 2020

Après une phase très active de reprise de son activité commerciale en juin, la dynamique perdure et permet d'anticiper un net rebond du chiffre d'affaires au 2 nd semestre 2020. Le

Groupe est ainsi confiant sur la poursuite de sa dynamique de croissance et de rentabilité pour le 2 nd semestre.

La trésorerie brute disponible du Groupe Pharmagest lui permet par ailleurs de se positionner très favorablement pour saisir des opportunités de marché face aux enjeux de demain.

De même, le Groupe entend accélérer le déploiement de ses nouvelles solutions pour accompagner tous les métiers du monde médical : pharmacies, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP, GHT, Hôpitaux mais également médecine de ville.

Enfin, porté par le développement de la Passerelle Numérique de Santé, le Groupe

Pharmagest annonce ce jour la mise en place d'une nouvelle expérimentation, dénommée spécialement "Hub d'Interopérabilité", dans la Région Grand Est en partenariat avec le GIP PULSY et le CHRU de Nancy. Les solutions technologiques issues de ce programme doivent permettre de fluidifier les flux d'information entre les différents systèmes d'information métier des professionnels de santé libéraux, des établissements de santé et des coordinations de territoire en préambule à son déploiement régional. La signature de cette nouvelle coopération fera l'objet d'une communication dédiée dans les prochains jours.

Par cette opération, le Groupe Pharmagest renforce son positionnement d'acteur industriel innovant au service du système de santé, capable d'assurer la structuration et le déploiement des solutions technologiques indispensables aux évolutions de l'offre de soins et la coordination ville-hôpital telles que décrites dans le plan Ma Santé 2022 du Gouvernement.

Calendrier financier

Participation au MidCap Event à Paris les 19 et 20 octobre 2020.

Publication du chiffre d'affaires du T3 2020 le 18 novembre 2020 (après bourse).

Publication du chiffre d'affaires annuel 2020 le 4 février 2021 (après bourse).

A propos du Groupe Pharmagest:

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être, le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l'efficience du système de santé et l'amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l'offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd'hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l'humain.