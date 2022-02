PHARMAGEST INTERACTIVE : soutenu par des perspectives favorables

Pharmagest gagne 3,37% à 79,70 euros, soutenus par la perspective d’excellents résultats en 2021 et d’une année 2022 favorable. L’année dernière, le spécialiste des solutions informatiques de santé en Europe a enregistré un chiffre d'affaires de 193,07 millions d'euros, en croissance de 12,41%.



A l'occasion de cette publication, Pharmagest a indiqué anticiper " d'excellents résultats pour l'année 2021 ". " Le consensus anticipe pour 2021 un Ebita de 51,7m€ (+11%), une marge d'Ebita de 26,9% (-0,3pt) et un résultat net de 38,5m€ (+25%) ", signale Invest Securities. Les résultats seront dévoilés le 25 mars après Bourse.



Le groupe a indiqué aborder avec confiance l'exercice 2022. Il rappelle que les engagements du Ségur de la Santé intéressent l'ensemble des acteurs du système de santé : les hôpitaux, la médecine de ville, la pharmacie, le secteur médico-social, les EHPAD.



" La mise en œuvre des financements de ce programme gouvernemental, piloté par le Ministre des Solidarités et de la Santé, va permettre d'accélérer le déploiement des solutions logicielles de l'écosystème du Groupe Pharmagest ", explique la société.



La Cyber Sécurité sera la priorité de Pharmagest en 2022 tout à la fois pour garantir la protection de l'ensemble des données collectées et partagées au travers de ses solutions logicielles, et pour accompagner ses clients à se protéger et mieux se préparer. Le groupe prévoit de renforcer sa stratégie d'innovation en la matière dans les prochains mois.



GreenSome Finance a réduit son objectif de cours de 143,20 euros à 124,80 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Pharmagest. Le bureau d'études souligne que la période boursière n'est pas très favorable au cours de Pharmagest. Le broker précise que la société présente des ratios élevés ce qui facilite le mouvement de vente en cas de correction de marché. Il fait par ailleurs partie de la catégorie mid&small voire small pour certains gérants, ce qui n'est jamais bon en cas de baisse marquée du marché. Enfin, Pharmagest une tech et les techs sont plus " attaquées " lorsqu'on parle d'inflation et donc de hausse à venir des taux.