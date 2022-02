Pharmagest : GreenSome Finance réduit sa valorisation

GreenSome Finance a réduit son objectif de cours de 143,20 euros à 124,80 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Pharmagest après l’annonce des revenus 2021. Le bureau d’études souligne que la période boursière n’est pas très favorable au cours de Pharmagest. Le broker précise que la société présente des ratios élevés ce qui facilite le mouvement de vente en cas de correction de marché. Il fait par ailleurs partie de la catégorie mid&small voire small pour certains gérants, ce qui n’est jamais bon en cas de baisse marquée du marché.



Enfin, Pharmagest une tech et les techs sont plus " attaquées " lorsqu'on parle d'inflation et donc de hausse à venir des taux.