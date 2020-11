Pharmagest : intégré à l'indice MSCI Global Small Cap

Pharmagest Interactive annonce que MSCI Inc a choisi d'intégrer son action dans son indice 'MSCI Global Small Cap' à l'occasion de la révision des échantillons le composant, intégration qui sera effective le 30 novembre après bourse.



Outre le MSCI Global Small Cap, référence pour les grandes et moyennes capitalisations mondiales, Pharmagest est également présent dans trois autres indices, à savoir le CAC Small, le CAC All-Tradable (par inclusion) et le Gaïa Index.



