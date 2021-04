Pharmagest : partenariat stratégique avec le groupe Elsan

Pharmagest progresse de plus de 2% ce lundi à la Bourse de Paris après l'annonce d'un partenariat stratégique avec le groupe français d'hôpitaux privé Elsa.



Aux termes de l'accord, les deux partenaires comptent développer ensemble les relations avec les professionnels de santé en ville grâce à la messagerie instantanée PandaLab, une filiale de Pharmagest.



Le partenariat intervient alors que l'utilisation de PandaLab s'est développée dans la moitié des 120 établissements que compte Elsan, avec près de 750.000 messages échangés en moins d'un an.



PandaLab Pro est notamment employé entre les services de médecine des établissements Elsan et les EHPAD, entre les pharmaciens d'établissement et les officines en ville ou encore par les services de plaies chroniques pour communiquer avec les infirmières libérales.



Afin de sceller ce partenariat, Elsan va entrer au capital de la start-up en tant qu'actionnaire minoritaire aux côtés des fondateurs et de Pharmagest,qui détient 56,2% du capital depuis avril 2020.



