Pharmagest : progression de 16,1% du CA trimestriel

Pharmagest affiche au 31 mars 2021, un chiffre d'affaires de 45,27 millions d'euros, en progression de 16,09% en comparaison annuelle, soutenue par ses opérations de croissance externe et par une croissance de 8,19% à périmètre comparable.



Le groupe confirme pour 2021 un objectif de progression de son chiffre d'affaires et réaffirme la poursuite de sa stratégie d'investissements dans l'innovation ainsi que de sa politique de croissance externe ciblée en France et en Europe.



'Acteur majeur du numérique sur le marché des EHPAD en France, la division solutions ESMS entend notamment développer des relais de croissance durable en Europe continentale', précise le spécialiste de l'informatique officinale.



